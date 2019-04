Pelaksanaan UNBK SMA di Ngada Berjalan Aman dan Lancar

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA- Ketua Panitia Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) SMA Kabupaten Ngada, Drs. Matias Sudin, mengatakan, pelaksanaan UNBK di wilayah Kabupaten Ngada berjalan aman dan lancar.

Matias yang juga Plt. Kepsek SMA Negeri I Bajawa ini, menyebutkan, SMA di Ngada 100% melaksanakan UNBK.

Jumlah SMA di Ngada ada 15 sekolah. Jumlah peserta UNBK keseluruhan 1956 orang terdiri dari 1199 orang perempuan dan 757 orang laki-laki.

"UNBK baru 3 hari yaitu tanggal 1, 2 dan 4 April untuk hari ke 4 nanti hari senin, 8 April 2019. Pelaksanaan UNBK Kabupaten Ngada sejak hari ke 1 sampai hari ke 3 secara umum berjalan aman, lancar dan tertib tanpa kendala yang berarti," ujar Matias, kepada POS KUPANG.COM, Minggu (7/4/2019).

Ia mengaku meskipun ada semuanya berjalan aman dan lancar tapi ada beberapa kendala seperti yang terjadi di SMA Negeri I Riung Barat.

"Hanya hari ke 3 masalah sinyal di SMAN 1 Riung Barat sehingga UNBK-nya dilaksanakan secara ofline, tapi semuanya berjalan tepat waktu, sehingga untuk kabupaten Ngada tidak ada sekolah yang UNBK-nya tertunda," ujarnya.

UNBK Hari Ketiga di SMA Negeri I Riung Barat Molor

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari ketiga di SMA Negeri I Riung Barat Kabupaten Ngada molor, Kamis (4/4/2019).

Ujian yang seharusnya dilaksanakan tepat pukul 07.30 Wita namun molor hingga pada pukul 09.30 Wita baru dimulai untuk sesi pertama.

Kepala SMAN I Riung Barat, Alfonsius Kolo, S.Pd, menyebutkan, alasan molornya ujian hari ketiga karena rusaknya salah satu alat dari tower Telkomsel diwilayah itu.

Menyikapi persoalan yang gawat tersebut, maka dirinya, menghubungi Help Desk Kabupaten dan Provinsi NTT untuk meminta bantuan.

"Saya langsung kontak Help Desk, Kabupaten dan Help Desk Kabupaten Provinsi minta surat permohonan untuk mendapatkan token offline. Help Desk Bapak Ali dan hepdes Provinsi, Ibu Jensi langsung mersponya dengan cepat dan dalam waktu 10 menit, token offline langsung dikirim ke pihak proktor UNBK SMAN I Riung Barat," ungkap Alfons, kepada POS KUPANG.COM, Kamis (4/4/2019).(*)