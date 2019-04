Lirik Lagu Alan Walker On My Way, Backsound Game PUBG, Lengkap dengan Videonya!

Lirik Lagu Alan Walker On My Way, Backsound Game PUBG, Lengkap dengan Videonya!

POS-KUPANG.COM - Semakin menanjaknya game mobile PUBG, Soundtrack game tersebut pun kini laris untuk di download.

Diketahui lagu dari Alan Walker yang berjudul On My Way tersebut kini menjadi salah satu pencarian oleh pecinta game PUBG.

Dikutip dari Tribun Jakarta pada Sabtu (6/4/2019) lagu Alan Walker menjadi backsound dari game PUBG.

Lagu Alan Walker yang berjudul On My Way merupakan kolaborasi sang musisi dengan Sabrina Carpenter dan Farruko.

Aliran EDM dipadukan suara dari Sabrina merdu dan rap dari Farruko membuat siapapun yang mendengarkan akan otomatis menikmati lagu ini.

Lagu On May Way ini juga sebagai Original Soundtrack atau OST dari gim PUBG Mobile Season 6.

Lagu On My May dirilis tahun ini sejak Rabu (21/3/2019) dan telah tersedia di Spotify.

Berikut adalah lirik lagu On My Way dari Alan Walker.

Alan Walker (feat Sabrina Carpenter & Farruko) - On My Way

Link lagu "On My Way" dari Alan Walker