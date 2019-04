Akhirnya dua pria diamankan polres bogor terkait video viral hina Jokowi

POS-KUPANG.COM | KABUPATEN BOGOR - Kepolisian Resor (Polres) Bogor mengamankan dua pria yang berorasi dan menyebarkan video viral penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat.

Video tersebut viral di grup-grup WhatsApp. Kedua pelaku berinisial B dan S diamanankan di tempat berbeda.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar AM Dicky mengatakan, hasil dari penyidikan bahwa kedua pelaku ingin membela guru besarnya, Rizieq Shihab, karena keduanya merupakan anggota dari Front Pembela Islam (FPI).

"Dua duanya anggota FPI alasan mereka untuk membela guru besarnya Rizieq Shihab," katanya dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Minggu (7/4/2019).

Ia menjelaskan, masing-masing pelaku memiliki peran B selaku penghina di dalam video itu ditangkap di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Sementara, S yang merekam video dan menyebarkan itu diamankan di rumahnya di Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Keduanya sengaja membuat rekaman video itu untuk selanjutnya disebar melalui media sosial WhatsApp hingga menjadi viral "S berperan sebagai orang yang merekam video dan disebarkan melalui grup WhatsApp dan B berperan sebagai orang yang berorasi atau yang berada di dalam video," ungkapnya.

Adapun barang bukti yang diamankan yaitu dua smartphone yang digunakan untuk merekam dan menyebarkan video. Akibat dari perbuatannya, kedua pelaku diancam Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No 11/2008 dan atau Pasal 45A ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) UU No 1/1946 tentang peraturan hukum pidana dan atau Pasal 157 ayat (1) KUHP tentang ujaran kebencian terhadap golongan dengan ancaman paling lama dua tahun.

Isi video

Sebelumnya, Jumat (5/4/2019) beredar video viral berdurasi 39 detik di media sosial. Di dalam video itu menampilkan seorang pria mengenakan kaos hitam setelan celana putih dipadukan dengan tudung kepala beserta aksesori batu akik.

Pria berkumis itu tampak membawa secarik kertas bertuliskan 'Hei Jokowi Rakyat Sudah Muak dan Jijik Sama Lu', sembari berteriak di tengah-tengah kemacetan di wilayah Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pria tersebut menghina Jokowi ke arah pengendara yang melintas sembari menunjukkan jempol dan telunjuknya secara bersamaan.

Disambut teriakan pria yang merekam dan mengajak memilih capres 02 Prabowo Subianto. "Mantap, pilih Prabowo," teriaknya. (Kompas.com)