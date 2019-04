Ini Trik Ace Hardware Selama 10 Hari Kedepan

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Setelah menawarkan BOOM SALE untuk para customer, Ace Hardware terus berinovasi menyuguhkan promo menarik.

Untuk 10 hari ke depan Ace Hardware mengajak customer untuk datang ke store dan menikmati LOWEST PRICE mulai 5 hingga 14 April 2019.

Asisten Manager Ace Hardware, Daniel Edward, kepada POS-KUPANG. COM, sabtu (6/4/2019), mengatakan, customer bisa berbelanja dengan hemat hingga 50% untuk tempat sampah pedal mulai dari Rp109.000, tempat sampah pedal outdoor mulai dari 287.200. Rak sudut 3 tingkat Rp 89.900, rak penyimpanan 4 dan 5 tingkat, mulai dari Rp 599.000.

Baterai Alkaline, mulai dari Rp 13.900. Set Bohlam LED, mulai dari Rp 13.980, set meja dan bangku lipat, mulai dari Rp 659.000, tangga lipat multifungsi 6,57 m, Rp 1.999.000.

Saat customer memanfaatkan Lowest Price, maka customer juga menikmati BOOM sale, sehingga Anda bisa puas ketika menghunting barang yang Anda butuhkan.

Kata Daniel, BOOM SALE telah digelae sejak 20 Maret - 23 April 2019. Anda bisa hemat Hingga 50% ratusan produk di Ace Hardware. Ada Boom Sale Up to 50% untuk penyejuk udara, kipas angin uap, penghisap debu kering, set alat, pel 2 in 1, kursi ayun, tangga telescopic 3,8 meter, treadmill, set lampu, set tempat simpan, makanan, set botol minum, set dan alat masak.

Boom Sales Up to 40% untuk kotak simpan perkakas, lantai kayu, rak serba guna, papan setrika, brankas tahan api dan sarung mobil.

Kemudian ada Boom Sales Buy 1 get 1 Free, kain lap mobil, pelindung jok, kotak penyimpanan, kursi, koper, lampu darurat dgn kipas, kipas angin portable, bantal leher dan pengharum mobil.

Kata Daniel, juga ada Boom Sales Eksklusif untuk member Ace.

"Promo yang berlangsung, bisa cash dan credit. Credit dengan menggunakan DANA KINI. Cicilan hingga 24 bulan, bunga 1,99% dan biaya proses Rp 148.000," tuturnya. (*)