BLACKPINK Membuat Rekor Baru, "Kill This Love" Mencapai 70 Juta Views

BLACKPINK Rilis Poster Album Terbaru, Kill This Love, Lihat Penampilan Bergaya Tomb Raider, Keren!

POS-KUPANG.COM - BLACKPINK munucl dengan rilis terbaru mereka "Kill This Love"!

Dikutip dari soompi.com, sekitar jam 1:30 siang KST (waktu Korea) pada 6 April 2019, video musik "Kill This Love" BLACKPINK melampaui 70 juta views (tampilan) di YouTube.

Seperti yang dirilis pada tengah malam KST pada tanggal 5 April, itu berarti mereka dapat mencapai ini dalam waktu sekitar satu hari, 13 jam dan 30 menit.

Jumlah viewers Kill This Love milik BLACKPINK (Soompi.com)

Ini menjadikan "Kill This Love" video musik grup Korea tercepat untuk mencapai tonggak sejarah. Untuk kelompok perempuan, catatan sebelumnya adalah lima hari, yang dipegang oleh rilis sebelumnya BLACKPINK "DDU-DU DDU-DU."

Catatan keseluruhan awalnya dipegang oleh "IDOL" BTS pada 2 hari, 1 jam dan 50 menit, dan sekarang BLACKPINK telah menetapkan patokan baru.

Ini mungkin waktu tercepat hingga 70 juta tampilan untuk MV artis mana pun di YouTube, namun saat ini ada kekurangan sumber resmi yang dapat mengonfirmasi hal ini.

Selamat untuk BLACKPINK!

BLACKPINK atau BLΛƆKPIИK adalah sebuah grup penyanyi perempuan Korea Selatan yang dibentuk oleh YG Entertainment, terdiri dari para anggota seperti Jisoo, Jennie, Lisa, dan Rosé.

Menurut Wikipedia, grup ini debut pada tanggal 8 Agustus 2016, dengan single mereka berjudul Square One, yang menghasilkan "Whistle," lagu nomor satu pertama mereka di Korea Selatan.

Single ini juga menghasilkan "Boombayah", single nomor satu pertama mereka di tangga lagu Billboard World Digital Songs, yang mendapat rekor sebagai video musik debut yang paling banyak ditonton oleh artis Korea.

Dengan sukses komersial mereka di lima bulan pertama, mereka memperoleh New Artist of the Year di 31st Golden Disc Awards dan 26th Seoul Music Awards.

BLACKPINK merupakan artis K-pop perempuan yang mempunyai lagu di posisi tertinggi di Billboard Hot 100, berada di nomor 55 dengan "Ddu-Du Ddu-Du", dan di Billboard 200, berada di nomor 40 dengan EP berjudulSquare Up. Mereka merupakan grup K-pop perempuan pertama dan satu-satunya yang memasuki dan memuncaki tangga lagu Emerging Artists Billboard.

Mereka juga merupakan grup K-pop perempuan pertama yang mempunyai empat lagu di tangga lagu Billboard World Digital Song Sales.[

Di waktu yang sama saat rilis, "Ddu-Du Ddu-Du" memecahkan rekor sebagai video musik Korea yang paling banyak ditonton di YouTubedalam waktu 24 jam, sebelum dilewati oleh BTS dengan video mereka yang berjudul "Idol".

Dan saat ini lagi di puncak tangga lagu adalah Kill This Love.