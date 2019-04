Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris, Malam Ini Southampton vs Liverpool

POS KUPANG.COM - Jadwal pekan ke-33 Premier League - kasta teratas Liga Inggris - masih menyisakan tiga pertandingan. Salah satunya adalahSouthampton vs Liverpool.

Laga Southampton vs Liverpool akan menjadi jadwal pembuka akhir pekan Liga Inggris. Pertandingan di Stadion St. Mary's itu akan berlangsung pada Jumat (5/4/2019) atau Sabtu dini hari WIB.

Kemenangan diincar Liverpool untuk bisa kembali ke puncak klasemen. Posisi mereka tergeser setelah Manchester City menang atas Cardiff City pada laga tengah pekan.

Liverpool saat ini berada di posisi kedua klasemen Liga Inggris. Mereka mengumpulkan 79 poin dari 32 laga, berselisih satu angka dengan Manchester City.

Tiga tim teras lain yang masih akan bertanding adalah Arsenal, Chelsea, dan Tottenham Hotspur.

Berikut adalah jadwal Liga Inggris akhir pekan ini. Jadwal siaran langsung sudah disesuikan dengan WIB.

Sabtu, 6 April 2019

Southampton vs Liverpool - 02.00 WIB (RCTI, beINSports 1)

AFC Bournemouth vs Burnley - 21.00 WIB (beINSports 3)

Huddersfield Town vs Leicester City - 21.00 WIB (beINSports Xtra)

Newcastle United vs Crystal Palace - 21.00 WIB (beINSports 1)

Minggu, 7 April 2019

Everton vs Arsenal - 20.05 WIB (beIN Sports 1)

Selasa, 9 April 2019

Chelsea vs West Ham United - 02.00 (RCTI, beIN Sports 1)

Rabu, 10 April 2019

Tottenham vs Brighton & Hove Albion - 01.45 (beIN Sports 1)

