Ini Alasan Sotis Gelar Challenge Squad

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- challenge bersama squad bergaya GAC ini digelar untuk memeriahkan ulang tahun Sotis Hotel Kupang yang ke-3 dan Beer and Barrel ke-5.

General Manager Sotis Hotel Kupang, Sari Sedhu, kepada POS-KUPANG. COM, Jumat (5/4/2019), mengatakan, challenge ini dibuat karena hotel melihat perkembangan zaman, kaum milenial sekarang sangat kreatif dalam mengekspresikan Kreatifitasnya melalui sosial media.

• Kalahkan Greysia/Apriyani, Ketut/Rizki ke Perempat Final Malaysia Open

• Rayakan HUT, Sotis Gelar Challenge Bersama Squad GAC

• Pemda Ende Tidak Bisa Membantu Guru Honor SMA

"Kami mengambil kesempatan itu untuk mengajak mereka bergabung bersama kami dalam ajak musik konser bersama artis ternama GAC dalam konsep #Sotissquadchallange," tuturnya.

Tujuannnya agar membranding Sotis Hotel kupang yang baru berdiri tiga tahun ini dan juga memeriahkan ultah So

otis Hotel Kupang dan Beer and Barrel Kupang.(Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)