BLACKPINK Resmi Comeback! Ini Lirik Lagu Kill This Love Lengkap dengan Terjemahan Indonesia

POS-KUPANG.COM - Blackpink baru saja merilis mini album baru mereka KILL THIS LOVE.

Pada Jumat (5/4/2019) dini hari waktu Korea Selatan, Blackpink juga merilis video musik untuk lagu utama mereka, Kill This Love, berjudul sama dengan albumnya.

Berbeda dari konsep album sebelumnya, BLACKPINK terlihat lebih garang dengan penampilan ala army dalam video musik Kill This Love .

Tak hanya soal penampilan, tempo lagu Jennie dan kawan-kawan kali ini juga cukup berbeda dari lagu hits mereka, seperti DDU-DU DDU-DU ataupun Boombayah.

Dengan tempo lebih pelan, Kill This Love didominasi dengan instrumen musik ala militer.

Meski begitu, ciri khas musik BLACKPINK masih terlihat kental dalam Kill This Love.

Berikut Tribunnews sajikan lirik lagu Kill This Love BLACKPINK, lengkap dengan terjemahannya.

Kill This Love

heonsa gat-eun Hi kkeut-en agma gat-eun Bye

maebeon michildeushan High dwien baet-eoya

haneun Price

igeon dab-i eobsneun Test

maebeon sogdeolado Yes

ttaghan gamjeong-ui noye

eol-eo jug-eul salanghae

Here I come kick in the door

gajang doghan geollo jwo

ppeonhadi ppeonhan geu love

deo naenwabwa give me some more

al-aseo maedallyeo byeolang kkeut-e

hanmadimyeon tto like hebeolle hae

geu ttatteushan tteollim-i saeppalgan seollem-i

machi heaven gatgessjiman

You might not get it in