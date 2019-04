UNBK Hari Ketiga di SMA Negeri I Riung Barat Molor, Ini Alasannya!

POS-KUPANG.COM | BAJAWA -- Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) hari ketiga di SMA Negeri I Riung Barat Kabupaten Ngada molor, Kamis (4/4/2019).

Ujian yang seharusnya dilaksanakan tepat pukul 07.30 Wita namun molor hingga pada pukul 09.30 Wita baru dimulai untuk sesi pertama.

Kepala SMAN I Riung Barat, Alfonsius Kolo, S.Pd, menyebutkan, alasan molornya ujian hari ketiga karena rusaknya salah satu alat dari tower Telkomsel diwilayah itu.

Menyikapi persoalan yang gawat tersebut, maka dirinya, menghubungi Help Desk Kabupaten dan Provinsi NTT untuk meminta bantuan.

"Saya langsung kontak Help Desk, Kabupaten dan Help Desk Kabupaten Provinsi minta surat permohonan untuk mendapatkan token offline. Help Desk Bapak Ali dan hepdes Provinsi, Ibu Jensi langsung mersponya dengan cepat dan dalam waktu 10 menit, token offline langsung dikirim ke pihak proktor UNBK SMAN I Riung Barat," ungkap Alfons, kepada POS KUPANG.COM, Kamis (4/4/2019).

Berhadapan dengan situasi ini Kepsek Alfons sebagai seorang pemimpin yang bijaksana langsung bergerak mencari solusi dan akhirnya membuahkan hasil. Semuanya butuh kerja keras, pengorbanan dan pantang menyerah.

"Ya saya sebagai Kepsek harus tetap pada posisi sabar dan jangan cepat putus asa sembari berharap agar sesi selanjutnya berjalan aman dan semoga Tuhan tetap berjalan aman. Ya semoga Tuhan tetap memberi jalan dan saya berharap jaringan dan semua pihak terkait harus cepat merespon situasi ini," ujarnya.

Proktor SMA Negeri I Riung Barat, Bernadinus dan Yulius terhadap situasi ini merasa panik dan bingung dan mereka merasa senang karena persoalan ini bisa direspon dengan cepat oleh pihak hebdes Kabupaten dan Provinsi.

"Ya kami merasa panik dan kami sempat ke bukit terdekat untuk mencari jaringan dari tempat lain. Kami bersyukur karena persoalan ini bisa teratasi dan anak-anak kami bisa mengikuti ujian seperti biasanya. Dan kami memberi pengertian kepada anak-anak supaya jangan panik dan tetap tenang," ungkap Bernadinus dibenarkan oleh Yulius.