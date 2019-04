TRIBUN WIKI: Pala Restoran Sediakan Ayam Marungga

Pala Restoran Sediakan Ayam Marungga

Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG. COM | KUPANG- Pala Restoran Hotel On the Rock Kupang by Prasanthi bulan ini kembali menyuguhkan santapan yang berbeda.

Uniknya kali ini, dari olahan Chef yang handal menyediakan menu spesial khas Kupang-NTT yaitu Ayam Marungga.

Menu Ayam Marungga ini memang sengaja disiapkan Restoran untuk tetap melestarikan makanan tradisional Kupang yang dimasak dengan bumbu spesial pula.

Ayam Marungga bisa Anda nikmati dengan harga Rp 35.000 saja per porsi sudah termasuk es teh atau teh panas. Menu ini bisa Anda cicipi mulai pukul 06.00 - 23.00 Wita.

Pala Restoran (POS-KUPANG.COM/ YENI RAHMAWATI)

Selain itu juga, kata Executive Secretary, Kiky Berek, kepada POS-KUPANG. COM, Kamis (4/4/2019), mengatakan Pala Restaurant juga menawarkan promo Klappertart Asli Manado. Hanya dengan Rp. 20.000/cup Anda bisa menikmati klappertart ini selama bulan april, mulai pukul 06.00 - 23.00 Wita di pala restaurant.

"Tak hany di hotel masyarakat kota Kupang juga bisa mendapatkan klappertart setiap Sabtu pagi di CFD (Car Free Day). Kami selalu membuka boot untuk menjual klappertart dan juga minuman sehat. Special karena dibuat langsung oleh Chef Aris (Asli Manado). Jadi bagi yang pecinta makanan manado mari torang coba makan klappertart dari Hotel On The Rock Kupang," ujarnya. (*)