Salah satu menu favorit Bebek Peking di Waroenk Seafood and Oriental Cuisine.

Makan Mewah Harga Terjangkau di Waroenk Seafood Hanya Mulai Rp 15.000





POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Makan adalah kebutuhan urgen bagi manusia. Untuk itu, urusan kuliner tidak dapat diimplementasikan secara serampangan. Sehingga, penyediaan makanan yang representatif merupakan suatu keharusan.

Namun, kadang-kadang ekspektasi kualitas makanan yang baik dalam persepsi masyarakat atau lebih spesifiknya bagi penikmat kuliner itu “mahal”. Tentu saja hal itu tidak sepenuhnya benar.

Pasalnya, salah satu pelaku kuliner yang meraih Kadin NTT Award 2018 kategori Restoran dengan Menu Terinovatif se-Nusa Tenggara Timur (NTT), Waroenk yang saat ini membuka cabang keduanya, Waroenk Seafood and Oriental Cuisine menghadirkan sekitar 150 menu berkualitas dengan cita rasa mumpuni yang berharga terjangkau.

“Menu eksklusif kami dimulai Rp 15 ribu, yaitu Cah Kangkung Saus Tiram dan Bawang Putih. Tidak hanya sayuran reguler, tetapi menu kategori specialty seperti Bebek (Peking) Panggang Waroenk juga harganya sangat terjangkau,” terang Marketing Communication and Public Relation Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Rivaldy Najib saat ditemui di Waroenk Seafood and Oriental Cuisine, Jalan Veteran 18 (samping Lippo Plaza, depan Hotel Pelangi), Fatululi, Kupang, Kamis (4/4/2019).

Ia menyebut, Bebek (Peking) Panggang Waroenk misalnya dibanderol sangat terjangkau untuk masing-masing porsi kebutuhan pelanggan.

“Untuk seperempat ekor Rp 99 ribu (bisa dinikmati sekitar dua orang), setengah ekor Rp 198 ribu (tiga-empat orang, dan satu ekor Rp 396 ribu (delapan hingga 10 orang),” urai Rivaldy.

Menurutnya, menu khas legendaris asal Tiongkok tersebut diluncurkan pertama kali pihaknya dengan harga sangat murah dan menjadi pionir penyedia makanan mewah dengan harga terjangkau di Kota Kupang.

“Anda bisa bayangkan, untuk menu mewah sejenis ini di resto hotel berbintang bisa dibanderol hingga Rp 600 ribu per ekor. Artinya, harganya hampir dua kali lipat dibandingkan harga yang kami tawarkan,” papar Rivaldy.

Tidak hanya Bebek (Peking) Panggang Waroenk, pihaknya juga menyediakan menu specialty lainnya yang berharga terjangkau seperti Ayam Panggang Waroenk, Nasi Ayam Hainan, dan Bubur Waroenk dengan topping spesial.

“Ayam Hainan kami juga sangat terjangkau. Untuk seperempat ekor hanya Rp 35 ribu, setengah ekor Rp 70 ribu, dan satu ekor Rp 140 ribu,” papar Rivaldy.

Sementara, untuk Bubur Waroenk, lanjut pria yang gemar icip-icip kuliner ini, juga dibanderol sangat murah.

“Bubur Waroenk hanya Rp 15 ribu per bowl (mangkuk), fantastis dengan kualitas topping tipikal yang dulu hanya bisa dinikmati kaum bangsawan di Tiongkok, seperti Telur Seribu Tahun,” imbuh Rivaldy.

Dijelaskan, Telur Seribu Tahun sangat khas karena diracik khusus. “Khas banget, karena sangat berbeda dibandingkan telur biasa. Harganya juga sangat murah hanya Rp 7.500 sebagai imbuhan penyedap bubur,” katanya.

Rivaldy mengungkapkan, masih banyak menu makanan dan minuman eksklusif yang juga ditawarkan dengan harga murah.

“Untuk jajaran minuman eksklusif berharga terjangkau kami punya Chinese Tea yang legendaris dalam kategori cita rasa seperti Chinese Tea Chrysantheum, Chinese Tea Jasmine, dan Chinese Tea Olong,” tutupnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, yeni Rachmawati)