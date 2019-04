KPU Ende Gelar KPU Run Tingkatkan Partisipasi Pemilih

Lapaoran Reporter Pos-Kupang.Com, Romualdus Pius

POS-KUPANG.COM | ENDE- Dalam rangka meningkatkan partsipasi pemilih dalam Pemilihan Umum tahun 2019 KPU Kabupaten Ende menggelar kegiatan yang dinamakan KPU RUN, Rabu sore (3/4/2019).

Kegiatan yang diikuti oleh para siswa dan pelajar serta masyarakat juga ASN di Lingkup Pemkab Ende juga anggota Polri serta TNI dilepas oleh Ketua KPU Kabupaten Ende, Florentinus H Wadhi di ruas Jalan Soekarno, Kota Ende.

Kegiatan KPU Run melintasi Jalan Soekarno lalu Jalan Katedral dan Jalan Sudirman dan Jalan Pahlawan dan Jalan Kartini lalu ke Jalan M Hatta dan masuk ke Lapangan Pancasila.

Pelaksanaan KPU Run diiringi dengan Drum Band dari SMAK Syuradikara Ende yang berjalan di barisan paling depan dari para peserta KPU Run.

Menurut Ketua KPU, Florentinus H Wadhi pelaksanaan KPU Run atau gerak jalan tersebut didasari UU RI No 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan KPU No 32 tahun 2018 perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan dan program maupun jadwal penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 dan untuk meningkatkan partsipasi Pemilih dalam Pemilu tahun 2019 KPU Kabupaten Ende menggelar serangkain kegiatan seperti KPU Run dan konser musik.

Florentinus berharap agar kegiatan KPU Run tersebut bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti pelaksanaan Pemilu 2019 terutama para pemilih pemula.

“Kami sengaja mengundang para siswa untuk mengikuti gerak jalan sehingga dengan demikian mereka bisa berpartisipasi mengikuti Pemilu 2019,”kata Florentinus.

Selain itu pada pelaksanaan KPU run atau gerak jalan KPU tersebut KPU mengundang masyarakat untuk mengikuti Pemilu pada 17 April 2019 dengan cara mendatangi TPS yang telah tersedia di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Florentinus mengatakan bahwa pelaksnaan KPU Run digelar oleh semua KPU di seluruh Indonesia namun KPU lainnya belum melakukan sedangkan KPU Kabupaten Ende terlebih dahulu melakukannya karena mengingat masa tugas KPU Kabupaten Ende akan berakhir pada 7 April 2019.

Disaksikan Pos Kupang pelaksanaan KPU Run juga diikuti oleh Kapolres Ende, AKBP Achmad Muzayin dan anggota Polwan dari Polres Ende serta Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Ende, Yoseph Woge.

Usai melintasi beberapa ruas jalan di Kota Ende nampak para peserta kembali masuk ke Lapangan Pancasila lalu menari tobelu.

Para peserta juga mendapatkan berbagai hadiah yang disediakan oleh panitia melalui kupon yang telah dibagi sebelumnya. Beberapa hadiah disediakan panitia seperti setrika juga dispenser dan juga televisi. (*)