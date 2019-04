Jungkook Mengunggah Tiga dari Empat Tweet BTS yang Paling Banyak Di-Retweet, Apa Saja?

Jungkook Mengunggah Tiga dari Empat Tweet BTS yang Paling Banyak Di-Retweet. Jungkook tidak sering memposting, tetapi ketika dia melakukannya meledak!

POS-KUPANG.COM - Empat postingan yang diunggah oleh BTS di akun Twitter resmi mereka telah masuk dalam 30 tweet paling banyak di-retweet di dunia dan BTS saat ini memegang paling banyak tweet di peringkat ini!

Empat postingan yang diunggah Jungkook BTS ke Twitter. (Koreaboo.com)

Itu juga terjadi bahwa Jungkook tweeted tiga dari empat tweet yang berhasil masuk daftar. Sampul Jungkook "All Of My Life" berada di # 28 dengan 652k retweet.

Sampulnya "Scenery", yang juga merupakan bagian dari pertempuran epik bibir dengan Jimin, mengambil # 29 dengan retweet 649k.

Dan akhirnya, sampul "Ending Scene" IU mengambil # 30 di-retweet 631k.

Bahkan, sampul Jungkook tentang "All Of My Life" dipilih sebagai Tweet Emas 2018. Ini berarti bahwa tweet Jungkook dipilih sebagai "tweet paling retweet oleh orang Korea" selama 2 tahun berturut-turut.

Jungkook telah membuat prestasi yang signifikan di media lain selain Twitter termasuk # 1 di pencarian Youtube serta # 1 di Google yang sedang tren untuk kategori K-Pop selama 3 tahun berturut-turut. Bukan rahasia lagi bahwa Jungkook menerima perhatian luar biasa dari penggemar dan publik di seluruh dunia.

Dan sementara Jungkook tidak sering mengunjungi media sosial resmi BTS, ketika dia melakukannya, itu segera menjadi tren di seluruh dunia! Selamat untuk Jungkook atas prestasinya!