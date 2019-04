Impresi Tampilan Agresif Toyota Camry Hybrid

All New Toyota Camry Hybrid

POS KUPANG.COM - Toyota resmi merilis generasi Camry kedelapan di Indonesia pada awal 2019 lalu. Tidak bisa dipungkiri, secara tampilan memang tampang dari sedan yang masuk dalam kategori kelas premium ini jauh lebih atraktif dari generasi Camry sebelumnya.

Visual depan Camry dibuat lebih sporty dengan konsep meruncing. Desainstriking grille yang diusung Toyota, dikolaborasikan dengan kap mesin memanjang serta lampu utama yang sedikit tipis menyatu dengan daytime running light (DRL), terbukti ampuh menghadirkan suasana baru, apalagi ditambah model bumper lebar yang menegaskan kesan agresifnya.

Meski terlihat slim dan sleek, namun pada Camry Hybrid yang Kompas.comsempat jajal beberapa waktu lalu, terlihat masih ada kesan elegan berkat sentuhan ornamen krom.

Tidak kalah dengan bagian depan, sektor samping pun dibuat lebih berkarakter dengan garis-garis yang lebih tegas, sementara lampu belakang untuk Camry Hybrid dibuat lebih tipis yang mengadopsi LEDrear combination lamp.

Penempatan DRL dan sajian lampu belakang menjadi hal dasar yang membedakan antara Camry Hybrid dengan tipe di bawahnya. Sementara untuk lebih tegas, emblem Toyota pada Camry Hybrid memiliki desain berlatar biru.

Konsep baru yang dihadirkan pada Camry tak lepas dari upaya Toyota untuk merangkul konsumen yang lebih luas. Dengan modal tampang yang lebih segar, Camry pun ditargetkan bisa menyasar konsumen eksekutif dengan usia yang lebih muda antara 30 sampai 35 tahun ke atas.

Tampilan tajam yang diciptakan pada Camry Hybrid ini tak lepas dari peran platform Toyota New Global Architecture (TNGA) yang sebelumnya digunakan pada CH-R. Platform ini dijadikan Toyota untuk menghadirkan beragam kelebihan pada jajaran produknya, mulai dari sektor stabilitas, kelincahan, sampai sisi visibilitas.

Menariknya, meski Camry terbaru memiliki dimensi yang lebih besar dengan ukuran lebar hingga 1.840 mm, namun pusat gravitasinya dibuat rendah. Kondisi ini membuat proposisi tampilannya terlihat lebih proposional, apalagi untuk yang Hybrid sudah mengusung dimensi pelek yang lebih lebar, yakni 18 inci dengan ukuran ban 235/45.

Dengan dimensi yang sedikit lebih besar tersebut, ternyata juga tak berdampak pada sensasi berkendara yang dimilikinya.

Ketika mengendarinya di kepadatan lalu lintas tol dalam kota beberapa waktu lalu, Camry Hybrid masih cukup lincah menyalip beberapa kendaraan lain, bahkan putaran mesinnya pun cukup responsif yang membuat Camry selalu siap memberikan tenaga ketika diajak berakselerasi.

Kenyamanan lain yang ditawarkan tentu juga dari pembaruan pada sektor interior, mulai dari jok, fitur, dan hal lainnya yang akan dibahas pada artikel berikutnya. Intinya, dengan banderol harga sebesar Rp 809,4 juta untuk model Hybrid, konsumen akan dimanjakan mulai dari sisi tampilan, kenyamanan, serta performa yang dihadirkan pada generasi terbaru Camry ini. (*)