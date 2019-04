Gara-Gara Foto Selfie Bugil Ibu Guru Cantik Ini Sampai ke Murid Pria, Ibu Guru Muda Inipun Sengsara

POS-KUPANG.COM - Gegara foto selfie bugil alias tanpa busananya tersebar luas, ibu Guru ini harus mengalami nasib sengsara akibat peredaran foto panas tersebut.

Foto selfie bugil ibu Guru tanpa menggunakan pakaian tersebut awalnya dikirimkan untuk pacar sang ibu Guru, namun entah bagaimana foto tersebut bocor kepada murid dan akhirnya tersebar.

Kejadian tersebut akhirnya mempermalukan sang ibu Guru.

Tak hanya itu sang ibu Guru juga mengalami nasib tragis dipecat dari sekolah tempat dia mengajar.

Tribunjambi.com (grup pos-kupang.com) melansir dari Kompas.com, seorang Guru di New York, Amerika Serikat (AS), mengajukan gugatan kepada bekas sekolahnya setelah swafoto atau foto selfie bugil miliknya tersebar.

Lauren Miranda dipecat sekolah pekan lalu setelah foto selfie bugil alias tanpa busana lama yang awalnya dia kirimkan ke pacarnya secara misterius ditemukan salah satu muridnya.

Dilaporkan New York Post via news.com.au Kamis (4/4/2019), Guru Matematika di SMP Bellport itu mengirim foto selfie bugil ke pria yang kini jadi mantannya pada 2016.

Lauren Miranda. Seorang Guru Matematika di New York, AS, yang dipecat sekolah karena selfie tanpa busana ditemukan murid.(WABC via Daily Mirror)