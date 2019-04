Ini Jadwal Liga Spanyol Tengah Pekan, Valencia vs Real Madrid

POS KUPANG.COM - - Pertandingan Valencia Vs Real Madrid menjadi salah satujadwal Liga Spanyol yang akan dilangsungkan pada tengah pekan ini.

Valencia Vs Real Madrid menjadi pertandingan yang paling menarik dari pekan ke-30 Liga Spanyol. Laga itu akan berlangsung pada Rabu (3/4/2019) atau Kamis dini hari WIB.

Real Madrid saat ini tengah dalam tren positif setelah diambil alih Zinedine Zidane. Mereka mantap di posisi ketiga klasemen Liga Spanyol setelah meraih tiga kemenangan beruntun.

Demikian pula dengan Valencia. Mereka tak pernah kalah dalam lima laga terakhir dan kini merangsek ke posisi ke-5 seusai menang atas Sevilla pada akhir pekan lalu.

Berbeda dengan Real Madrid, Barcelona dan Atletico Madrid yang berada di posisi dua teratas menghadapi lawan yang relatif mudah, setidaknya dilihat dari posisi di klasemen Liga Spanyol.

Atletico Madrid akan menjamu Girona (peringkat ke-13) di Stadion Wanda Metropolitano, Selasa (2/4/2019) malam. Laga ini menjadi pertandingan pembuka pekan ke-30.

Sementara itu, Barcelona akan bertandang ke markas Villarreal. Laga ini akan dimainkan pada Rabu (3/4/2019) dini hari WIB.

Jadwal Liga Spanyol tengah pekan, 2-4 April 2019:

Atletico Madrid vs Girona, Rabu (3/4/2019) pukul 00.30 WIB

Espanyol vs Getafe, Rabu (3/4/2019) pukul 01.30 WIB

Villarreal vs Barcelona, Rabu (3/4/2019) pukul 02.30 WIB

Athletic Bilbap vs Levante, Kamis (4/4/2019) pukul 00.30 WIB

Eibar vs Rayo Vallecano, Kamis (4/4/2019) pukul 01.30 WIB

Huesca vs Celta Vigo, Kamis (4/4/2019) pukul 01.30 WIB

Valencia vs Real Madrid, Kamis (4/4/2019) pukul 02.30 WIB

Sevilla vs Alaves, Jumat (5/4/2019) pukul 00.30 WIB

Leganes vs Real Valladolid, Jumat (5/4/2019) pukul 01.30 WIB

Real Sociedad vs Real Betis, Jumat (5/4/2019) pukul 02.30 WIB. (*)