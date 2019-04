Bupati Marsel Melitani Sejumlah Hal Yang Belum Dicapai Pemda Ende



POS-KUPANG.COM|ENDE--Bupati Ende, Ir Marsel Petu melitani sejumlah hal yang belum dicapai oleh Pemda Ende didalam masa kepimpinanan mereka, Marsel dan Djafar di periode pertama tahun 2014-2019.

Hal ini dikatakan Bupati Ende, Ir Marsel Petu dalam sambutannya saat membuka kegiatan Musrenbang Kabupaten Ende, Selasa siang (2/4/2019) di Aula Gedung Imaculata, Kota Ende.

Dalam sambutannya Bupati Marsel mengatakan dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai masih ada beberapa indikator lain yang perlu diperhatikan secara serius,yakni masih adanya tingkat dropout SD dan SLTP.

Selain itu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan belum memadai juga kematian ibu dan bayi juga balita masih terjadi maupun penyediaan tenaga kesehatan desa serta peralatan kesehatan belum mampu menjawabi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

Hal lainnya adalah masih tingginya rujukan dari Puskesmas ke RSUD dan masih adanya angka kemiskinan di perkotaan dan perdesaan juga masih adanya pengangguran di berbagai wilayah.

Pertumbuhan PAD yang masih lambat dan masih banyaknya perumahan dan pemukiman tidak layak huni, serta hal-hal lainnya terkait kualitas pelayanan publik yang cepat dan tepat sesuai harapan masyarakat,ujar Bupati Marsel.

Dikatakan , dinamika perkembangan kemajuan jaman,dimana saat ini telah memasuki era industri 40 (four point zero), yang bercirikan pembangunan berbasiskan IT.

Penerapan sistem komputerisasi dan digitalisasi pada berbagai aspek pembangunan, katanya, sudah menjadi suatu keseharusan bagi seluruh masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapinya.

"Upaya-upaya peningakatan kapasitas diri agar menjadi manusia yang inovatif juga kreatif dan menguasai Iptek serta mampu bersaing dalam pasar kerja dan produk komuduti unggulan,"ujarnya.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius)