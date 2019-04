Live Streaming MNCTV Persija vs Ceres Negros, Siaran Langsung Piala AFC Jam 18.00 WIB!

Ceres Negros vs Persija Jakarta, Selasa (2/4/2019) jam 18.00 WIB.

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming MNCTV Persija vs Ceres Negros, Piala AFC 2019,Rabu 3 April 2019 pukul 18.00 WIB. Siaran langsung Persija vs Ceres Negros bisa ditonton via ponsel.

Duel panas antara Persija vs Ceres Negros akan tersaji pada hari Rabu 3 April 2019 pukul 18.00 WIB.

Laga ini merupakan kelanjutan dari Piala AFC 2019.

Rencananya pertandingan ini akan disiarkan secara langsung dan live streaming MNCTV.

Kamu bisa menyaksikan link live streaming MNCTV PSM vs Kaya FC Piala AFC 2019 pada bagian akhir artikel ini.

Mengutip dari Tribunsolo.com, kompetisi Piala AFC tengah memasuki matchday 3 di babak fase grup.

Di matchday tersebut akan mempertemukan Persija vs Ceres Negros.

Persija vs Ceres Negros kini tengah bergabung dalam satu grup yakni grup G.

Sementara, kini Ceres unggul dan menjadi pemuncak klasemen Grup G.

Macan Kemayoran sendiri berada di peringkat kedua Grup G.