Jadwal Liga Italia, Juventus vs Cagliari Tanpa Cristiano Ronaldo

POS KUPANG.COM -Juventus vs Cagliari akan menjadi salah satu jadwal pertandingan pekan ke-30 Serie A - kasta teratas Liga Italia, tengah pekan ini.

Cristiano Ronaldo kemungkinan masih akan absen pada laga Juventus vs Cagliari di Sardegna Arena, Selasa (2/4/2019) atau Rabu pukul 02.00 WIB tersebut.

Ronaldo mengalami cedera saat membela Timnas Portugal pada kualifikasi Euro 2020. Dia juga diragukan bisa membela Juventus pada laga perempat final Liga Champions versus Ajax Amsterdam.

• Jadwal Liga Inggris, Wolves Vs Man United, Man City Vs Cardiff

Tanpa Cristiano Ronaldo, ketajaman lini depan Juventus berkurang. Terbukti saat menjamu Empoli, mereka cuma menang tipis 1-0 di kandang sendiri pada laga tengah pekan lalu.

Masalah pelatih Massimiliano Allegri kian pelik untuk lini depan Juventus. Selain kehilangan Ronaldo, Paulo Dybala, Mario Mandzukic, dan Douglas Costa juga bermasalah dengan cedera. (*)

Jadwal Liga Italia, pekan ke-30 Serie A, 2-4 April 2019:

AC Milan vs Udinese, Selasa (2/4/2019) pukul 24.00 WIB

Cagliari vs Juventus, Rabu (3/4/2019) pukul 02.00 WIB

Empoli vs Napoli, Rabu (3/4/2019) pukul 24.00 WIB

AS Roma vs Fiorentina, Kamis (4/4/2019) pukul 02.00 WIB

Genoa vs Inter Milan, Kamis (4/4/2019) pukul 02.00 WIB

SPAL vs Lazio, Kamis (4/4/2019) pukul 02.00 WIB

Frosinone vs Parma, Kamis (4/4/2019) pukul 02.00 WIB

Torino vs Sampdoria, Kamis (4/4/2019) pukul 02.00 WIB

Sassuolo vs Chievo, Kamis (4/4/2019) pukul 24.00 WIB

Atalanta vs Bologna, Jumat (5/4/2019) pukul 02.00 WIB