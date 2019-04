Jadwal Liga Inggris, Wolves Vs Man United, Man City Vs Cardiff

POS KUPANG.COM - - Laga Wolverhampton Wanderers vs Manchester United akan menjadi jadwal pertandingan Liga Inggris yang paling dinanti pada tengah pekan ini.

Pertandingan pekan ke-32 Premier League - kasta teratas Liga Inggris - baru saja rampung pada Senin (1/4/2019) atau Selasa dini hari WIB. Namun, pekan selanjutnya sudah kembali bergulir.

Selasa (2/4/2019) malam, pertandingan Liga Inggris kembali bergulir. Duel Wolves vs Man United menjadi salah satu pertandingan yang digelar pada Rabu dini hari WIB.

Total ada lima pertandingan Premier League yang dilangsungkan pada tengah pekan ini, Selasa (2/4/2019) dan Rabu (3/4/2019) malam waktu setempat.

Ada empat tim teras dari posisi enam besar klasemen Liga Inggris yang bertanding. Selain Manchester United, ada Manchester City, Tottenham Hotspur, dan Chelsea.

Mereka adalah tim-tim yang masih punya sisa tabungan laga karena jadwalnya sempat terganggu Piala FA.

Khusus Manchester City, mereka punya kesempatan untuk menyalip kembali Liverpool di puncak klasemen. Mereka "cuma" akan menjamu Cardiff City yang saat ini berada di zona degradasi.

Hingga pekan ke-32 Premier League, Liverpool memimpin klasemen Liga Inggris dengan 79 poin dari 32 laga. Namun, Man City punya satu tabungan laga.

Jadwal Liga Inggris tengah pekan ini, 2-3 April 2019:

Watford vs Fulham, Rabu (3/4/2019) pukul 01.45 WIB

Wolverhampton vs Manchester United, Rabu (3/4/2019) pukul 01.45 WIB

Chelsea vs Brighton & Hove Albion, Kamis (4/4/2019) pukul 01.45 WIB

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace, Kamis (4/4/2019) pukul 01.45 WIB

Manchester City vs Cardiff City, Kamis (4/4/2019) pukul 01.45 WIB (*)