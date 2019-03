Anak Nia Ramadhani Sukses Sabet 3 Medali Emas di Kejuaraan Internasional!

POS-KUPANG.COM- Kabar membanggakan datang dari keluarga kecil Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie.

Anak sulung Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Mikhayla diketahui baru saja menjuarai kejuaraan Gymnastic di Bangkok.

Dan tak pulang dengan tangan kosong, Mikha diketahui berhasil menyabet sejumlah medali.

Kabar bahagia ini pertama kali diketahui dari postingan Nia, Sabtu (30/3/2019).

Dalam postingan itu, nampak Mikha tengah memakai kostum gymnastic dan berdiri di podium dengan memakai medali.

Nia pun menuliskan kegembiraan sekaligus rasa bahagianya atas prestasi sang putri.

"This is the best Wedding Anniversary gift from Mikha to us @ardibakrie!!!"

(Ini adalah hadiah ulang tahun pernikahan terbaik yang diberikan Mikha untuk kita @ardibakrie!!!)

Lebih lanjut, dipostingan selanjutnya Nia juga mengunggah momen saat Mikha memenangkan kejuaraan internasional cabang olahraga gynmastic itu.