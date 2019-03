Touch Your Heart Tamat, Inilah Ucapan Selamat Tinggal Yoo In Na, Lee Dong Wook dan Para Pemain

Touch Your Heart Tamat, Inilah Ucapan Selamat Tinggal Yoo In Na, Lee Dong Wook dan Para Pemain

POS-KUPANG.COM - Episode terakhir Drama Korea Touch Your Heart telah ditayangkan Kamis (28/3/2019) lalu.

Para pemain pun bersukacita karena telah menyelesaikan Drama Korea ini. Mereka pun memberikan komentar terkait Touch Your Heart.

Dalam Drama Korea Touch Your Heart, Yoo In Na muncul sebagai aktris yang berubah menjadi sekretaris bernama Oh Jin Shim yang mengalami pasang surut dalam kehidupannya.

Yoo In Na berkata, "Saya sangat senang bertemu Oh Jin Shim. Saya merasa sedih karena harus mengucapkan selamat tinggal pada saat-saat indah yang benar-benar saya sukai,".

Dia melanjutkan, "Sepanjang waktu saya syuting 'Touch Your Heart,' rasanya seperti sedang dalam perjalanan yang menyenangkan. Anda merasa sedih di hari terakhir perjalanan, tetapi kenangan itu bertahan selamanya. Begitulah menurut saya drama ini akan bertahan dalam ingatan saya,".

Dia menambahkan, "Sutradara, penulis, dan semua aktor dan staf benar-benar bekerja keras. Saya dengan tulus berterima kasih kepada pemirsa yang bersimpati dengan emosi Jin Shim. Saya harap penonton merasakan ketulusan dari upaya terbaik semua orang untuk membuat drama ini. Tolong pikirkan 'Touch Your Heart' kapan pun jika kamu ingin merasa hangat,".

Sementara pasangan Yoo In Na dalam Touch Your Heart, Lee Dong Wook berkomentar, "Semua pembuatan film untuk 'Touch Your Heart' telah berakhir, terima kasih telah menonton dan terima kasih telah mencintai.

Kapan pun [sebuah drama] berakhir, hal pertama yang saya pikirkan adalah hal-hal yang saya sesali. Saya pikir, "Saya harus melakukan sedikit lebih baik," "Saya harus berusaha lebih keras,".

Dia menambahkan, "Sangat menyenangkan bisa bekerja dengan Yoo In Na dalam sebuah proyek lagi setelah dua tahun. Saya ingin memastikan untuk mengatakan terima kasih padanya.