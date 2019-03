Apple resmi meluncurkan duo iPhone terbaru, iPhone 7 dan iPhone 7 Plus di San Francisco, AS, Kamis (8/9/2016).

Miliarder Ini Tidak Gunakan iPhone, Begini Loh Alasannya

POS-KUPANG.COM--Hidup dengan kelimpahan uang, tidak selamanya membuat seseorang harus memiliki sarana komunikasi yang terupdate.

Tentu, ada banyak alasan mengapa miliarder ini tidak memakai iphone.

Seperti halnya salah satu orang terkaya di dunia ini.

Ternyata miliarder asal AS Warren Buffett masih menggunakan ponsel lipat atau flip phone.

Diwartakan CNBC, Kamis (28/3/2019), pria berusia 88 tahun itu pun tidak memakai iPhone meski perusahaan yang dia jalankan, Berkshire Hathaway, memiliki saham Apple 5,5 persen.

Buffett memilih untuk menggunakan ponsel lipat seharga 20 dollar AS atau Rp 284.000, Samsung SCH-U320.

Meski demikian, dia memang memakai iPad untuk memeriksa harga saham dan melakukan penelitian.

Dalam acara makan siang Hands Up for Success di The Gatehouse, Kamis, Buffett memamerkan teknologi "jadul" miliknya tersebut.

"Ini telepon saya. Alexander Graham Bell meminjamkannya kepada saya, dan saya lupa mengembalikan," candanya.