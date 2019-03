Jadwal Live Streaming Bola di MNCTV, BeIn Sports dan SCTV Malam Ini, Ada Barcelona dan Juventus

POS-KUPANG.COM - Sejumlah laga-laga Liga Eropa layak untuk ditonton dan disimak pada akhir pekan ini Sabtu (30/3) hingga Senin (1/4/2019).

Di Liga Inggris, salah satu laga yang menjadi perhatian adalah laga Manchester United Vs Watford.

Seperti kita ketahui, ini merupakan laga debut Ole Gunnar Solskjaer sebagai pelatih tetap Man United.

Ole Gunnar Solskjaer resmi dipermanenkan oleh Manchester United pada Kamis, 28 Maret 2019. Dia menerima kontrak sebagai pelatih tetap klub selama tiga tahun.

Kemenangan pun wajib diraih oleh anak asuh Solskjaer.

Selain demi memperbaiki peringkat, hasil kemenangan dapat membangkitkan moral Paul Pogba dkk yang selalu kalah dalam dua laga terakhir mereka.

Ole Gunnar Solskjaer dilantik menjadi pelatih tetap Manchester United pada Kamis (28/3/2019). (TWITTER.COM/MANUTD)

Berikut jadwal pertandingan pekan ke-32 Liga Inggris (waktu dalam WIB)

Sabtu, 30 Maret 2019

19.30 - Fulham vs Manchester City (beIN Sports 1)

22.00 - Brighton vs Southampton (beIN Xtra)

22.00 - Burnley vs Wolverhampton (beIN Sports 3)

22.00 - Crystal Palace vs Huddersfield Town (beIN Xtra)

22.00 - Leicester City vs AFC Bournemouth (beIN Xtra)

22.00 - Manchester City vs Watford (beIN Sports 1)

Minggu, 31 Maret 2019