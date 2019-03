Pos Kupang Raih Penghargaan Most Creatif Media Area Bali Nusra dari Telkomsel

Laporan Wartawan POS-KUPANG.COM, Alfons Nedabang

POS-KUPANG.COM | MANADO - Harian Pagi Pos Kupang meraih penghargaan Telkomsel kategori Most Creatif Media Pront Area Bali Nusa Tenggara (Nusra).

Sedangkan Harian Kompas meraih juara pertama kategori Best of The Best Media Print dan Tribun Jateng juara kedua kategori Best of The Best Media Online.

Dua media Tribun Network lainnya, Harian Surya dan Tribun Bali juga meraih penghargaan Telkomsel.

Harian Surya meraih penghargaan kategori Most Publication Media Print Region Jawa Timur.

Sementara Tribun Bali menerima penghargaan kategori Most Publication Media Print Region Bali Nusra.

Penyerahan penghargaan berlangsung saat Gala Dinner and Media Awarding Night 2019 Telkomsel Area Jawa Bali di City Extra Restaurant Jalan Trans Sulawesi, Kalasey, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (27/3/2019) malam.

Penghargaan untuk Pos Kupang diserahkan General Manager ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra, Henry Ganda Purba dan General Manager Sales Telkomsel Regional Bali Nusra, Anandoz Bangsawan, diterima Asisten Manager Produksi Pos Kupang, Alfons Nedabang.

Media lain yang memperoleh penghargaan yaitu Antara untuk kategori Most Publication Media Online Region Jawa Timur.