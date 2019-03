Pangeran Harry dan Meghan Renovasi Rumah dan Belanja Perlengkapan Bayi dengan Harga Fantastis

POS-KUPANG.COM - Meghan Markle diprediksi akan melahirkan anak pertamanya pada akhir April atau awal Mei 2019 ini.

Diberitakan kompas.com, menjelang hari kelahiran tersebut, Meghan dan suaminya, Pangeran Harry akan pindah ke rumah baru mereka di Frogmore Cottage Inggris.

Saat ini, rumah baru mereka sedang dalam tahap renovasi.

Tentu saja, seperti kebanyakan calon orangtua yang antusias menyambut kehadiran sang buah hati, Meghan dan Harry juga menyiapkan kamar khusus untuk anaknya.

The Duke dan The Duchess of Sussex juga turut menentukan desain kamar bagi bayi mereka.

Dikabarkan, biaya renovasi untuk Frogmore Cottage mencapai angka tiga juta pondsterling atau hampir Rp 56 milliar.

Dana sebesar itu dihabiskan untuk membiayai renovasi 10 kamar, penambahan sarana gym dan studio yoga.

Dengan tingginya biaya untuk renovasi rumah, kira-kira berapa dana yang disiapkan Meghan dan Harry untuk calon buah hati mereka?

Laman Express memberitakan, Meghan menghabiskan dana 150.000 pondsterling atau Rp 2,8 miliar untuk membeli perlengkapan bayi.

"Semuanya sudah siap di rumah impian mereka, dan dalam dua minggu terakhir Meghan telah membeli perlengkapan bayi dengan total harga 150.000 pondsterling."