Nilai Tukar Mata Uang Rupiah Kamis Pagi Melemah 41 Poin, Ini Pemicunya

POS KUPANG.COM - - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi bergerak melemah 41 poin menjadi Rp14.249 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.208 per dolar AS. (*)

