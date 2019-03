Nam Ji Hyun & D.O EXO drama Korea 100 Days My Prince

Live Streaming & Sinopsis Drama Korea 100 Days My Prince Tayang Kamis (28/3/2019) di Trans TV

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 100 Days My Prince merupakan drama pengganti dari The Last Empress yang telah berakhir di Trans TV.

Drama Korea 100 Days My Prince dibintangi aktor sekaligus idol D.O EXO dan Nam Ji Hyun.

Drama Korea 100 Days My Prince tayang mulai hari Senin (25/3/2019) pukul 18.00 WIB setiap Senin-Jumat di Trans TV.

100 Days My Prince merupakan Drama Korea romantis yang mengambil latar dinasti Joseon.

Berikut Sinopsis episode 4 serta link streaming drama korea 100 Days My Prince (Link live streaming Drama Korea 100 Days My Prince akan disediakan Tribun Batam di akhir artikel).

Rupanya Won Deuk melihat ada tikus di belakang Hong Shim.

Hong Shim berkata itu hanya tikus kecil.

Won Deuk tetap panik karena takut tikus itu akan melompat ke wajahnya.

Dia juga menolak berguling ke arah kanan karena bisa menekan tikus tersebut.