ilustrasi bertemu seseorang- drama Korea 100 days my prince

Live Streaming & Sinopsis Drama Korea 100 Days My Prince Episode 3 Tayang Rabu 27/3/2019 di Trans TV

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 100 Days My Prince akan menggantikan slot drama Korea, The Last Empress yang sudah tamat di Trans TV pada Sabtu (23/3/2019) kemarin.

Episode perdana 100 Days My Prince akan ditayangkan di TransTV mulai Senin (25/3/2019) hari ini, mulai pukul 18.00 dari hari Senin hingga Jumat.

Drama 100 Days My Prince berjumlah 16 episode, ditayangkan di tvN Korea sejak September hingga Oktober lalu.

Rabu, 27 Maret 2019 Drama Korea 100 Days My Prince telah memasuki episode 3 di Trans TV.

Berikut sinopsis drama 100 Days My Prince episode 3.

--

Hong Shim akhirnya dibebaskan setelah Won Deuk mengakui dirinya adalah tunangan yang dimaksud Hong Shim.

Sambil kesakitan, Hong Shim bertanya pada sang ayah kenapa dia harus menikah dengan seseorang yang tidak dikenal.

Ayah Hong Shim menjelaskan bahwa tidak ada cara lain yang bisa membebaskan Hong Shim dari permintaan jadi selir kelima Tuan Park.

Ratu senang karena Putra Mahkota tidak ditemukan.