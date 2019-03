BERITA POPULER: Foto Terakhir Mahasiswi Poltekes Kupang, V BTS Hampir Pingsan & Ramalan Zodiak

POS-KUPANG.COM - Baca kembali yuk tiga Berita Populer di POS-KUPANG.COM edisi Selasa 26 Maret 2019.

Tiga Berita Populer tersebut diantaranya foto terakhir mahasiswa Poltekes Kupang sebelum diseret Kereta Api di Yogyakarta, V BTS hampir pingsan usai konser 4 hari di Hong Kong dan Ramalan Zodiak Rabu 27 Maret 2019.

Berikut uraian tiga Berita Populer tersebut satu per satu. Cek this out!

1. Foto-foto Terakhir Mahasiswi Poltekes Kupang Sebelum Diseret Kereta Api di Yogyakarta

Novi Natonis kakak kandung Marlony Natonis, mahasiswi Poltekes Kemenkes yang meninggal di Yogyakarta akibat terseret kereta api membeberkan percakapannya dengan Marlony sebelum naas menimpa Marlony.

Di rumah duka, Desa Penfui Timur, RT 03, Selasa (26/3/2019) kepadaPOS-KUPANG.COM, Novi menuturkan, sebelum berangkat ke Yogyakarta, 30 Januari 2019, ia berpesan kepada Marlony supaya jaga kesehatan.

"Waktu mau berangkat, kami sekeluarga, ayah-ibu kakak-adik antar Marlony ke Bandara El Tari. Yah pesan dari kami waktu itu intinya dia bisa jaga kesehatan, atur makan dan minum baik-baik," ungkap Novi.

Selama berada di Yogyakarta, kata Novi, hampir setiap hari Marlony menghubungi keluarga, melalui telepon atau videocall.

Kata Novi, Marlony adalah sosok pribadi penyayang. "Dia selalu rindu sayang dengan adik-adiknya, kalau dia keluar jauh, pasti dia akan selalu tanya kabar adik-adiknya," ungkap Novi.