Satgas Pamtas Yonmeks 741/GN Gagalkan Penyelundupan Pupuk Urea 100 Kg ke Timor Leste.

Satgas Pamtas Yonmeks 741/GN Gagalkan Penyelundupan Pupuk Urea 100 Kg

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU--Anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN dari Pos Oepoli Tengah, kembali menggagalkan praktik penyelundupan barang ilegal pada, Senin (25/3/2019).

Kali ini, anggota Pos Oepoli Tengah menggagalkan penyelundupan pupuk urea sebanyak 100 kg yang dikemas dalam dua karung dimana masing -masing karung berisi 50 kg. Pupuk tersebut diduga hendak diselundupkan ke Timor Leste.

Hal itu disampaikan oleh Batih Kipur II, Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN, Serka Made Yudi kepada Pos Kupang melalui pesan singkat WhatsApp, Selasa (26/3/2019) pagi.

Made mengatakan, upaya penggagalan tersebut dipimpin oleh dirinya bersama dengan enam anggota lain yakni Kopda Wayan Tangkas, Pratu Ludi Mauludin, Pratu Jusman, Pratu Tugas Yudha Putra Bangsa, Prada Edi Suprapto, Prada Bima Gangga pada saat tengah melakukan patroli keamanan di sekitar patok perbatasan RI-RDTL.

Kronologis penggagalan jelas Made, berawal dari anggota Pos Oepoli Tengah yang dipimpin oleh dirinya melakukan patroli di disekitar patok perbatasan. Saat itu, pihaknya berangkat dari Pos Oepoli Tengah menuju patok PBN No 40 di Co. 1723-6396. Sampai di patok PBN No 40 dan mengecek kondisi patok tersebut.

Lanjut Made, pihaknya kemudian melanjutkan patroli ke patok PBN No.39 Co.1727-6382 dan megecek kondisi patok tersebut. Setelah tim melanjutkan patrolinya ke sasaran patok yang berikutnya, ditengah perjalanan diantara Patok PBN No 38 dan No 37, salah satu anggota melihat dua orang warga sambil memanggul karung.

"Akhirnya, saya perintahkan anggota saya untuk mengejar, tetapi karung dijatuhkan dan warga tersebut melarikan diri ke arah Timor Leste," ujarnya.

Tambah Made, dirinya langsung memerintahkan kepada anggota untuk melakukan pengecekan isi karung. Setelah pengecekan atas karung tersebut, ternyata didalam karung berisi pupuk urea bersubsidi yang akan dibawa ke RDTL.

"Setelah itu kami, kembali ke Pos Oepoli Tengah, dengan membawa barang bukti dan melaporkan kejadian penggagalan pimpinan kami," ungkapnya.

Mendengar laporan dari anggotannya, Komandan Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN Mayor Inf Hendra Saputra, S.SOS., M.M., M.I.Pol langsung memerintahkan kepada Pasi Intel Lettu Czi Sunaryo untuk mengamankan barang bukti hasil penggagalan penyelundupan tersebut.

Pada kesempatan itu, Mayor Hendra meminta kepada satuan ditingkat bawah agar lebih intens untuk melaksanakan kegiatan patroli, kegiatan anjangsana dan penggalangan kepada masyarakat sekelilingnya.

"Saya perintahkan anggota seperti itu, agar tugas pokok yang menjadi tanggung jawab seluruh anggota Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat Yonif Mekanis 741/GN dapat terus dilaksanakan dengan baik," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)