Drama Korea 100 Days My Prince

Live Streaming & Sinopsis Drama Korea 100 Days My Prince Episode 1 Tayang di Trans TV, Senin (25/3)

POS-KUPANG.COM - Drama Korea 100 Days My Prince akan menggantikan slot drama Korea, The Last Empress yang sudah tamat di Trans TV pada Sabtu (23/3/2019) kemarin.

Episode perdana 100 Days My Prince akan ditayangkan di TransTV mulai Senin (25/3/2019) hari ini, mulai pukul 18.00 dari hari Senin hingga Jumat.

Drama 100 Days My Prince berjumlah 16 episode, ditayangkan di tvN Korea sejak September hingga Oktober lalu.

Drama Korea 100 Days My Prince berkisah tentang putra mahkota Lee Yool (D.O EXO) yang hilang ingatan saat dirinya melarikan diri dari kejaran pembunuh bayaran.

Ia dirawat oleh seorang pria tua yang memiliki anak perempuan bernama Hong-Sim/Yoon Yi-Seo (Nam Ji-Hyun) yang ternyata teman masa kecilnya.

Putra Mahkota Lee Yoon kemudian dinikahkan dengan Hong-Sim.

Lee Yoon kemudian kembali ke istana 100 hari kemudian, setelah menjalani kehidupan sebagai penduduk biasa.

Di episode pertama, dikisahkan tentang masa kecil Lee Yool yang nakal dan sering menggunakan kuasanya sebagai bangsawan untuk mengganggu anak-anak lain.

Lee Yool kecil

Namun ada seorang anak perempuan bernama Yoon Yi-Seo yang membela anak-anak yang dinakali oleh Lee Yoon.

Meski kesal, Lee Yoon nampaknya menyukai anak perempuan itu.