BREAKING NEWS: Hebat! Lima Mahasiswa PNK Kupang Lolos Seleksi Kuliah di Taiwan

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Lima mahasiswa Politeknik Negeri Kupang ( PNK ) berhasil lolos dalam seleksi yang diadakan oleh Kemenristekdikti dalam kerja sama dengan Taipei Economic and Trade Office ( TETO ) untuk melanjutkan kuliah di Taiwan.

Kelima mahasiwa tersebut antara lain, Ronnyaldus M Taipan, Sonya O Banoet, Hadrianus Charles Lake, Imanuel Dion Kristian dan Aminudin L. Mabikafola.

Mereka dari jurusan Teknik Sipil dan Tehnik Listrik PNK yang telah menyelesaikan pendidikan D III dan akan melanjutkan pendidikan D IV di Mingshin University of Science and Techonogy dan ChienHsin University of Science and Techonogy Taiwan.

Dalam rangka keberangkatan ke lima mahasiswa tersebut ke Taiwan, pihak PNK menggelar pertemuan yang dipimpin langsung oleh Direktur PNK, Nonce Farida Tuafi, SE., M.Si dan dihadiri oleh ke lima mahasiswa, dosen dan pembantu direktur, Senin (25/3/2019).

Dalam kesempatan itu, Nonce Farida mengapresiasi ke lima mahasiswanya karena telah mengikuti rangkaian seleksi secara baik.

"Kalian luar biasa, tidak hanya mewakili PNK saja, kalian pergi mewakili Indonesia untuk itu berjuanglah," ungkap Nonce kepada ke lima mahasiswa.

Nonce menjelaskan, tahap seleksi diadakan dua kali. Pertama seleksi internal, diadakan di Kampus PNK, tertulis dan wawancara.

Selanjutnya lima mahasiswa mengikuti tes secara nasional di Surabaya yang diberikan langsung oleh pihak Taipei Economic and Trade Office (TETO) Taiwan.

Besok, Selasa (25/3/2019) ke lima mahasiwa tersebut akan bertemu dengan pihak Kemenristekdikti untuk membicarakan persiapan keberangkatan mereka.