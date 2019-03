Sinopsis Drama 100 Days My Prince Tayang di Trans TV Mulai 25 Maret 2019, Pukul 18.00 WIB

POS-KUPANG.COM - Trans TV terus memanjakan para pecinta Drama Korea. Usai Encounter, Whats Wrong with Secretary Kim dan The Last Empress, kini Trans TV menghadirkan Drama Korea berjudul 100 Days My Prince.

Drama Korea 100 Days My Prince akan tayang mulai Senin 25 Maret 2019 pukul 18.00 WIB setiap Senin-Jumat di Trans TV.

100 Days My Prince merupakan Drama Korea romantis yang mengambil latar dinasti Joseon.

Drama Korea 100 Days My Prince disutradarai oleh Lee Jong Jae.

100 Days My Prince (tvN)

Sedangkan skenarionya ditulis oleh No Ji Sul.

Drama ini tayang di Korea Selatan pada 10 September 2018 lalu.

Dengan jumlah episode 16, drakor ini selesai pada 30 Oktober 2018.

Drakor bergenre sejarah dan komedi romantis ini tayang di stasiun TV Korea Selatan tvN dan dibintangi oleh D.O EXO dan Nam Ji Hyun.

Sinopsis Drama Korea 100 Days My Prince