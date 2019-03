Jadwal Liga Inggris! Manchester United vs Watford, Liverpool vs Tottenham, Live RCTI, MNCTV

Jadwal Liga Inggris! Manchester United vs Watford, Liverpool vs Tottenham, Live RCTI, MNCTV

POS-KUPANG.COM - Jadwal pertandingan lengkap Liga Inggris pekan 32 akan bergulir pada Sabtu - Minggu 30-31 Maret 2019.

Jadwal Liga Inggris pekan 32 yang melibatkan penghuni papan atas klasemen tersebut antara lain Fulham vs Manchester City, Manchester United vs Watford, Cardiff vs Chelsea, Liverpool vs Tottenham Hotspur, dan juga Arsenal vs Newcastle.

Pekan 32 jadwal Liga Inggris beberapa di antaranya akan disiarkan melalui siaran langsung dan live streaming RCTI MNCTV dan Bein Sports.

• Link Live Streaming Italia vs Finlandia, Kualifikasi Euro 2020 Minggu Dini Hari Pukul 02.30 WIB

• Wirang Birawa Ungkap Banyak Yang Ingin Keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah Hancur

Hingga pekan 32, persaingan kian ketat terjadi di Liga Inggris untuk para penghuni empat besar klasemen Liga Inggris.

Terutama untuk Liverpool dan Manchester City kini dipastikan sedang dalam persaingan di puncak demi gelar juara.

Adapun Tottenham Hotspur bakal berusaha bertahan di posisi empat besar.

Posisi Manchester United ( MU ) bakal menjadi ancaman mengingat kini mereka bangkit sejak ditangani pelatih Ole Gunnar Solskjaer.

Belum lagi ancaman dari Arsenal dan Chelsea dalam perebutan empat besar klasemen Liga Inggris akan membuat laga di pekan-pekan ini kian seru.

• Meski Ketahuan Wijaya Saputra dan Gisella Anastasia Saling Berangkulan, Wijin Tak Akui Cinta Gisel

• Pelaku Penikaman Mahasiswa di TTU Sempat Lakukan Ini di Belakang Kosan Setelah Tikam Korban

Namun demikian, setiap tim memiliki beban masing-masing.