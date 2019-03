Chelsea Islan Foto Bersama Nenek, Rest In Peace My Beloved Oma, Turut Berduka Cita!

Chelsea Islan Foto Bersama Nenek, Rest In Peace My Beloved Oma, Turut Berduka Cita!

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Artis cantik Chelsea Islan mengunggah foto bersama dengan sang nenek, Lies Elizabeth Islan.

Dalam unggahannya, Chelsea Islan menuliskan kalimat berupa doa agar sang nenek diberikan kedamaian.

Hal itu diunggah Chelsea Islam di akun Instagram miliknya, @chelseaislan.

Ia juga menuliskan nama sang nenek.

"Oma Lies Elizabeth Islan," tulis Chelsea Islan.

Baginya, sang nenek sudah seperti malaikat penjaga dalam hidupnya.

"She is my Guardian Angel," tulisnya lagi.

Chelsea Islan percaya ada taman bunga di hati sang nenek.

"I believe that a garden of love grows in a grandmother's heart," tulisnya lagi.