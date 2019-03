WVI Latih Cara Memberi Makan Bayi dan Anak Yang Benar

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | BAJAWA - Wahana Visi Indonesia (WVI) mengadakan workshop di Bajawa Utara Kabupaten Ngada, Sabtu (23/3/2019).

Satu diantara kegiatan workhsop itu adalah kegiatan praktik Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA).

Praktik PMBA merupakan rangkaian kegiatan Wokshop Training of Trainers (TOT) bagi Konselor PMBA.

Vita Aristyanita, Behaviour Change Communication Specialist in National Office of WVI mengatakan dengan dilaksanakan TOT (Training of Trainers) konselor PMBA ini, kita telah melahirkan trainer atau pelatih-pelatih konseling yang siap untuk menjadi pelatih konseling bagi tenaga kesehatan lainnya juga bagi kader kader tentang teknik konseling yang baik.

"PMBA adalah salah satu upaya untuk menurunkan angka stunting dimana dengan pemahaman serta teknik yang baik dalam pengaturan pemberian makan bayi dan anak akan memaksimalkan kemampuan ibu, pengasuh atau pendamping anak dalam memberikan makan bagi bayi dan anaknya," ujarnya.

Ia mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan di beberapa wilayah Ngada dan Nagekeo yang merupakan desa dampingan dari WVI.

Ia menjelaskan konselor yang mengikuti TOT adalah petugas Kesehatan dari area Pendampingan WVI di Ngada.

Sementara Kepala Puskesmas Watukapu, Martin Ndona, mengaku sangat bersyukur karena tenaga kesehatan di Puskesmas Watukapu dilibatkan dalam pelatihan tersebut.