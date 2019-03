Teenager: Ajakan Reuni SD Momen Ketemu Cinta Pertama, Cieh!

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Assale Viana

POS-KUPANG.COM|KUPANG - Hallo Teeners, ketemu lagi dengan penulis dalam rubrik kesayangan kita 'Teenager'.

Rubrik milenial yang mampu membawa Teeners nikmati banyak hal seputar kehidupan kaula muda.

Penulis berharap Teeners dalam keadaan sehat walafiat. Bagi Teeners yang kurang sehat, penulis sarankan istirahat yang cukup dan jangan lupa minum obat, ya.

Bagi Teeners yang sehat bugar jiwa dan raga, selamat menikmati hari kamu di akhir pekan ini.

Jangan lupa berbagi senyum dan kasih sayang dan kepedulian kalian dengan sesama.

Ow iya. Yuk kita bahas tema kita hari ini, "Ajakan Reuni SD, Momen Bisa Ketemu Cinta Pertama, Cieh."

Nah. Gimana Teeners temanya? Pasti banyak Teeners yang sudah senyum sendiri, bayangin teman SD yang pernah diincar walaupun hanya cinta monyet.. he he he.

Momentum menjalani jenjang pendidikan SD memang berkesan sekali kan, Teeners. Tidak seperti SMP maupun SMA, kita jalani pendidikan selama 6 tahun lamanya.

Itu pun kalau naik kelas setiap tahunnya ya, Teeners, kalau tidak naik kelas maka makin lama deh Teeners di sekolahan.. He he he.