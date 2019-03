via Koreaboo

Park Bo Gum Janjikan Sebuah Konser untuk Fan Meeting di Jakarta

POS-KUPANG.COM- Tinggal sehari lagi, aktor asal Korea Selatan, Park Bo Gum, akan menyapa para penggemarnya di Indonesia.

Bintang drama Encounter itu akan menggelar fan meeting yang bertajuk Good Day in Jakarta di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 23 Maret 2019.

Dalam konferensi pers di The Kasablanka Hall, Jumat (22/3/2019) sore, Pak Bo Gum menjanjikan sebuah konser dalam jumpa penggemarnya nanti.

"Perbedaan fan meeting 2017 di Jakarta dengan sekarang itu adalah waktu itu (konsepnya) sangat fan meeting. Nah, kalau besok, saat Good Day, ada konsernya," ujarnya.

Ketika ditanya tentang ada tidaknya hal spesial yang bakal ia suguhkan kepada penggemar besok, Park Bo Gum dengan mantap menjawab 'ya'.

"Ada (sajian istimewa). Besok ya he he he," ujar Park Bo Gum sambil tersenyum.

Pria kelahiran 16 Juni 1993 ini mengaku tak sabar untuk bertatap muka lagi dengan para penggemarnya di Indonesia setelah dua tahun berlalu.

Pada 13 Januari 2017 lalu, Pak Bo Gum juga pernah menggelar fan meeting yang bertajuk Oh Happy Day – Park Bo Gum 2017 Asia Tour Fan Meeting in Jakarta.

"Yang saya harapkan besok pastinya dukungan dari fans Indonesia yang begitu membara. Karena melalui itu, saya bisa merasakan energi yang luar biasa. Saya jadi tidak sabar," kata Bo Gum seraya tertawa kecil.

"Jadi kalau yang 2017 Oh Happy Day yang artinya saya mau hari bahagia untuk kalian semua. Dan kali ini temanya Good Day karena saya maunya kalian semua datang dan itu jadi hari terbaik untuk kalian," tambahnya. (*)

