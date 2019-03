Opini Pos Kupang : Dona Nobis Pacem (Refleksi Untuk Umat Kristiani NTT Menuju Pilpres)

Dona Nobis Pacem

( Refleksi Untuk Umat Kristiani NTT Menuju Pilpres )

Oleh : Gabriel Adur

Rohaniwan di Keuskupan Agung Muenchen-Freising, Jerman

IMAN dan politik. Keduanya memiliki pertautan erat.

Mungkin amat sulit dipisahkan. Dalam arti semakin orang beriman, semakin besar pula tanggunjawabnya terhadap keadilan dan kesejateraan sosial. Memperjuangkan kebaikan bersama (bonum commune)

Tanggung jawab menciptakan dunia yang adil dan sejahtera (option for the life and mankind). Termasuk dalam praksis iman: orang menjadi lebih sosial dan bukan asosial (pencipta kerusuhan, kekerasan dan teror atas nama agama).

Kultur -Politik

Kembali kepada kebijaksanaan-kebijaksanaan hidup Yesus, kita akan berhadapan dengan sebuah praxis iman yang nyata, ketika saya lapar, dan kamu memberi aku makan, ketika saya haus, dan kamu memberi aku minum.

Ketika saya sebagai orang asing dan tak punya rumah, kamu memberi aku penginapan. Ketika saya sakit dan kamu mengunjungi aku. Ketika saya di penjara kamu melawati aku", ( Mat 25, 35).

Iman akan Allah yang Adil, Maha Kasih dan Maha Baik mengandaikan adanya keberpihakan pada sesama. Keberpihakan pada budaya hidup.

Bermuara pada kebijaksanaan biblis di atas Mahatma Gandhi melihat politik tak lain sebagai hal yang bukan dijiwai oleh kekerasan.

Melainkan sebuah dimensi sosial yang melawan segala bentuk ketidakadilan dan kekerasan itu sendiri.