Ke Indonesia, Park Bo Gum Terpincut Gado-gado

POS-KUPANG.COM- Park Bo Gum, aktor dan penyanyi asal Korea Selatan, mengaku terpincut gado-gado, salah satu kuliner khas Indonesia.

Menurut dia, gado-gado mengingatkannya pada salah satu makanan favoritnya.

" Gado-gado, saya suka gado-gado. Soalnya saya suka salah satu jenis makanan Vietnam dan rasanya itu mirip gado-gado," kata Bo Gum dalam konferensi pers fan meeting di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Tak cuma gado-gado yang menarik hati dan lidah pria kelahiran 16 Juni 1993 itu. Park Bo Gum mengatakan, ia juga menggemari nasi goreng.

"Nasi goreng juga enak dan sate juga saya suka," ucap Park Bo Gum yang dikenal lewat perannya dalam drama Encounter.

Sebelum ke Jakarta Bo Gum tergolong familier dengan makanan khas Indonesia karena ini bukan kali pertama dia datang ke negara ini.

Pada 13 Januari 2017 lalu, Pak Bo Gum pernah menggelar fan meeting yang bertajuk Oh Happy Day – Park Bo Gum 2017 Asia Tour Fan Meeting in Jakarta di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 3 September, ia kembali berkunjung ke Jakarta sebagai pemandu acara Music Bank World Tour Live in Jakarta. Tahun ini, Bo Gum menggelar fan meeting lagi dengan tema Good Day in Jakarta di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 23 Maret 2019.(*)

