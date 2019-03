via Soompi

Dua Lokasi di Indonesia yang Bikin Park Bo Gum Penasaran

POS-KUPANG.COM- Park Bo Gum, aktor dan penyanyi asal Korea Selatan, mengungkapkan bahwa ada beberapa daerah di Indonesia yang membuatnya penasaran.

Apalagi lokasi tersebut terkenal dan merupakan destinasi wisata yang populer. Di manakah itu?

" Lombok dan Bali, saya belum pernah ke sana sama sekali soalnya," kata Park Bo Gum dalam bahasa Korea kemudian diterjemahkan oleh interpreter saat konferensi pers fan meeting-nya di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Jumat (22/3/2019).

Sebenarnya sudah tiga kali pemain drama Encounter ini berkunjung ke Indonesia. Namun, bukan untuk jalan-jalan, melainkan bekerja dan menemui para penggemarnya di sini.

"Jadi sebenarnya untuk fan meeting, dua kali. Tapi saya ke Indonesia sudah tiga kali. Tour (fan meet) 2017 dan Music Bank Jakarta dan juga datang kali ini untuk fan meeting Good Day. Aduh, saya sangat kangen," ucap Park Bo Gum sambil tersenyum.

Pada 13 Januari 2017 lalu, Pak Bo Gum pernah menggelar fan meeting di Jakarta. Acara yang bertajuk Oh Happy Day – Park Bo Gum 2017 Asia Tour Fan Meeting in Jakarta itu berlangsung di The Kasablanka Hall, Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya 3 September, ia kembali berkunjung ke Jakarta sebagai pemandu acara Music Bank World Tour Live in Jakarta.

Tahun ini, Bo Gum menggelar fan meeting lagi dengan tema Good Day in Jakarta di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada 23 Maret 2019.(*)

