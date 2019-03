SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming RCTI Timnas U23 Indonesia vs Thailand, Skor 1- 0

POS-KUPANG.COM - Sedang berlangsung! Live streaming RCTI Timnas U-23 Indonesia vs Thailand di kualifikasi Piala Asia U-23 2020 hari ini Jumat (22/3/2019).

Siaran langsung RCTI dan live streaming kualifikasi Piala Asia U-23 2020 akan mulai berlangsung hari ini Jumat (22/3/2019) sore dibuka laga Timnas U-23 Indonesia vs Thailand.

Live Streaming Timnas U-23 Indonesia vs Thailand bisa disaksikan lewat live streaming RCTI via metube.id, aplikasi MNC Now maupun laman resmi RCTI.

Link Live Streaming RCTI ada di bagian berita.

Untuk sementara hingga menit ke-20 Timnas Thailand unggul 1-0 atas Indonesia.

Laga perdana timnas U-23 Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-23 2020 itu akan digelar di Stadion My Dinh yang terletak di Hanoi, Vietnam.

Kabar kurang sedap datang, dimana salah satu pemain timnas U-23 Indonesia, Ezra Walian, dipastikan tidak bisa memperkuat Timnas U-23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U-23 2020.

Ezra pun dipastikan absen membela Timnas Indonesia.

Padahal Ezra tampil cukup apik dalam laga ujicoba terakhir Timnas U-23 Indonesia melawan Bali United.