Pelatnas Tinju Akan Datangkan Pelatih dari Kuba

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM-KUPANG-PB Pertina akan mendatangkan pelatih tinju Internasional dari negara Kuba, Barbaro Fernandez Jimenez. Barbaro baru akan bergabung dengan tim pelatih Pelatnas di Kota Kupang pada April 2019 mendatang.

Hal ini dijelaskan Ketua PB Pertina pusat, Brigjen Polisi Johni Asadoma saat ditemui di sela latihan bersama para atlet tinju Kota Kupang di Lapangan Polda NTT, Jumat (21/3/2019) petang.

Wakapolda NTT ini sudah memastikan kalau Barbaro akan melatih para atlet pelatnas yang akan dipersiapkan untuk Sea Games 2019 di Manila. Usaha mendatangkan Barbaro ini memang tak mudah, tambahnya, butuh waktu tiga bulan untuk melakukan negosiasi dengan Barbaro.

Dia mengatakan para atlet pelatnas akan menjalani sejumlah laga sebagai try out (uji coba) sebelum bertanding di Manila. Sejumlah try out itu antara lain seperti Kejuaraan Asia di Bangkok pada April mendatang, kejuaraan dunia di Rusia dan Spanyol.

Sedangkan para atlet juga akan menjalani laga try in dalam kejuaraan tinju Piala Presiden di Labuan Bajo dan Kejuaraan di Provinsi NTB.

Serangkaian laga try out dan try in juga merupakan seleksi bagi para atlet yang mengikuti Pelatnas.

• Inilah 10 Drama Korea yang Paling Dicari Masyarakat Korea di Bulan Maret, Favoritmu Nomor Berapa?

"Kita dapat jatah anggaran Menpora itu 15 petinju. Nanti yang kita ambil itu 10 petinju saja. 13 kelas yang dipertandingkan di Sea Games kita hanya dapat 10. Jadi tidak semua yang latih ini bisa ikut. Mana yang paling bagus lah," paparnya.

Seleksi atlet, tambahnya, memang sangat ketat. Perkembangan fisik, teknik, mental, sparing dan pertandingan akan terus dipantau oleh tim pelatih.

Program rutin latihan akan mulai berjalan normal pada Senin (25/3/2019) di Aula Komodo, Kompleks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Jalan Soeharto, Kota Kupang.