Nilai Rupiah Jumat Pagi Melemah 18 Poin

POS KUPANG.COM - Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, Jumat pagi, bergerak melemah 18 poin menjadi Rp14.158 per dolar AS dibanding posisi sebelumnya Rp14.140 per dolar AS. (*)

