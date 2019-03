VIDEO: Daniel Edward beberkan trik Ace Hardware Kupang rebut perhatian pelanggan.

Ace Hardware Lippo Plaza Kupang akhir bulan ini kembali memberikan penawaran menarik baik untuk member maupun non member.

Dengan promo "BOOM SALE", customer bisa belanja dengan senyuman yang lebar dan lebih hemat karena ada diskon hingfa 50 persen.

Ratusan produk dipromosikan mulai (20/3/2019) sampai (23/3/2019). Jadi hanya tiga hari customer bisa menikmati penawaran spesial ini.

Store Manager Ace Hardware Lippo Plaza Kupang, Hamzah, kepada POS-KUPANG.COM, mengatakan, customer bisa mendapatkan diskon hingga 50 persen untuk pembelian penyejuk udara, kipas angin uap.

Termasuk juga penghisap debu kering, set alat Pel 2 in 1, kursi ayun, tangga telescopic 3,8 meter, treadmill, set lampu, set tempat simpan, makanan, set botol minum dan set alat masak.

Selanjutnya, Boom Sale hingga 40 persen, juga bisa customer dapatkan untuk pembelian kotak simpan perkakas, lantai kayu, rak serba guna, papan setrika, brankas tahan api dan sarung mobil.

Ada pula Buy One get One Free untuk pembelian kain lap mobil, pelindung jok, kotak penyimpanan, kursi, koper, lampu darurat dengan kipas, kipas angin portable, bantal leher dan pengharum mobil.

Sedangkan Boom Sales Eksklusif ditawarkan spesial untuk member Ace yaitu pompa ban portable, lampu meja troli lipat dan obeng elektrik.

Asisten Manager Ace Hardware, Daniel Edward menambahkan promo yang berlangsung, bisa secara cash dan credit.

"Customer juga bisa melakukan pembelian secara kredit dengan menggunakan DANA KINI. Cicilan hingga 24 bulan, bunga 1,99%, biaya proses Rp 148.000," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati)

