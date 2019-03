Undian Babak 8 Besar Piala Presiden 2019 Sudah Dilakukan, Pertandingan 29-31 Maret 2019

JAKARTA, KOMPAS.com - Undian babak 8 besar Piala Presiden 2019 telah digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (19/3/2019).

Berikut hasilnya, dilansir dari kompas.com:

Persebaya Surabaya vs Tira-Persikabo

Persela Lamongan vs Madura United

Persija Jakarta vs Kalteng Putra

Bhayangkara FC vs Arema FC

Babak delapan besar menggunakan sistem gugur dan hanya digelar dalam satu pertandingan.

Empat pertandingan akan digelar di markas empat tim terbaik juara grup pada babak penyisihan. Keempatnya adalah Bhayangkara FC, Persija Jakarta, Persela Lamongan dan Persebaya Surabaya.

Babak delapan besar Piala Presiden 2019 akan digelar pada 29-31 Maret 2019. Empat pemenang akan melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2019 yang nantinya digelar dengan sistem kandang-tandang.

Dari hasil undian dipastikan tak bakal ada laga ulangan di perempat final tahun ini.

Sebab, tim-tim yang lolos ke babak 8 besar Piala Presiden 2019ini berbeda dengan penyelenggaraan sebelumnya.

Hanya tersisa empat "muka lama", sedangkan yang lain adalah tim yang tahun lalu tak mentas di babak 8 besar.

"Muka lama" yang dimaksud adalah Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, Arema FC, dan Madura United.