Live Streaming Real Betis vs Barcelona di Liga Spanyol Jam 02.35 Dini Hari WIB

Real Betis vs Barcelona, Senin (18/3/2019) dini hari WIB.

POS-KUPANG.COM - Nonton siaran langsung dan live streaming Real Betis vs Barcelona melalui siaran langsung SCTV di Liga Spanyol pekan 28 pada Senin (18/3/2019) dini hari.

Laga Real Betis vs Barcelona disiarkan langsung dan live streaming SCTV dan beIN Sport 2 mulai pukul 02.30 WIB.

Live Streaming SCTV Real Betis vs Barcelona dapat ditonton via beinsports.com (berbayar) atau vidio.com. Link ada di bagian berita ini.

Pemuncak klasemen sementara, Barcelona akan bertanding melawan Real Betis di markas Real Betis, Estadio Benito Villamarín.

Lionel Messi dkk. diprediksi bakal tak kesulitan menumpas Betis, yang kini duduk di peringkat delapan klasemen sementara hingga pekan ke-27.

Berikut Prediksi susunan pemain Real Betis vs Barcelona :

REAL BETIS (3-4-3) Lopez; Mandi, Bartra, Sinei; Tello, Celso, Carvalho, Guardado; Canales, Jese, Joaquin

Pelatih: Quique Setien

BARCELONA (4-3-3) Ter Stegen; Semedo, Pique, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, Suarez, Coutinho

Pelatih: Ernesto Valverde

*Link Live Streaming Real Betis vs Barcelona :

