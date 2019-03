Sambut Ultah Barbie ke-60, Hilton Buat Kamar Khusus Rp 2,6 Juta/Malam

Sambut Ultah Barbie ke-60, Hilton Buat Kamar Khusus Seharga Rp 2,6 Juta/Malam

POS-KUPANG.COM - Produsen boneka legendaris Barbie, Mattel, membuka ruang hotel khusus bagi para pecinta karakter itu. Mattel bekerja sama dengan Hilton menawarkan suite khusus Barbie di salah satu hotelnya di Meksiko.

Pembukaan suite bertema khusus ini dilakukan untuk menghormati ulang tahun ke-60 boneka itu. Para penggemar Barbie dapat menikmati pengalaman unik di suite eksklusif di Hilton Mexico City Santa Fe mulai 7 Maret hingga 21 Desember.

• Seumur Hidup Berbuat Baik, Wanita 104 Tahun Bernama Anne Brokenbrow Ini Ingin Ditahan Polisi

Tak hanya di dalam suite, kehadiran Barbie sudah terasa sesaat ketika tamu menginjakkan kaki di hotel ini. Sebuah boneka Barbie dengan sepatu bot berwarna pink menyambut wisatawan di pintu masuk hotel.

Begitu berada di dalam ruangan yang dituju, para tamu dapat menikmati koleksi Barbie langka dari enam dekade terakhir.

• Ini Tema dan Pembagian Segmen pada Debat Cawapres Pilpres 2019

Di dalam suite, terdapat berbagai karya seni bertema Barbie dan dekorasi ruangan dengan warna serba pink. Ruangan ini juga dilengkapi tempat tidur yang dirancang layaknya mobil kemah dengan dekorasi Barbie.

Selain menikmati interior ruangan bertema Barbie, para tamu juga dapat menikmati menu unik seperti pizza berbentuk hati, camilan, hingga es krim dengan warna merah muda yang tersedia di restoran.

"Barbie gemar berpetualang, menikmati alam dan memiliki perhatian terhadap lingkungan, tanpa meninggalkan kenyamanan dan akomodasi paling canggih," ujar Manager Hilton Mexico City Santa Fe, Andres Korngold.

"Wisatawan kini bisa bergabung dalam pengalaman glamping seperti impiannya," lanjut dia.

Para tamu yang ingin menikmati suite ini harus menggelontorkan dana 189 dollar AS hingga 229 dollar AS atau sekitar Rp 2,6 juta-Rp 3,2 juta per malam. Ini bukan kali pertama Mattel melakukan kerja sama dengan Hilton.

Sebelumnya, produsen mainan anak-anak itu pernah meluncurkan kamar hotel dengan tema serupa pada 2014, lengkapi dengan catwalk dan spa.

Selain itu, Mattel juga pernah mendekorasi kamar khusus bertema Thomas and Friends pada 2016 di New York Hilton Midtown. (Kompas.com)