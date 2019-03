Ini Hasil Pertandingan dan Klasemen Liga Italia, Ambisi Empat Besar Roma Dijegal SPAL

POS KUPANG.COM -Ambisi AS Roma mendekati empat besar klasemen Liga Italia harus tertunda karena I Giallorossi terjegal di markas SPAL dalam laga pekan ke-28, Minggu dini hari WIB.

Roma yang bertandang ke Stadion Paolo Mazza di Ferrara dipaksa menelan kekalahan 1-2 dari tuan rumah SPAL.

Akibatnya, Roma tertahan di urutan kelima klasemen dengan raihan 47 poin dan gagal menyamai koleksi poin Inter Milan (50) yang berada di peringkat keempat dan baru memainkan laga pekan ke-28 mereka pada Senin (18/3) dini hari WIB melawan rival sekota AC Milan (51) dalam pertandingan yang mahsyur dikenal sebagai Derby della Madonnina.

Sebaliknya, bagi SPAL (26) kemenangan atas Roma mengangkat posisi mereka ke urutan ke-15 melompati Udinese (25) yang baru akan menghadapi Napoli (57) pada Senin (18/3) dini hari WIB.

Di laga lain, Sampodoria (42) melewati laga hujan gol di markas Sassuolo (32) dengan memetik kemenangan 5-3 atas tuan rumah. Pun demikian posisi kedua tim tak berubah di klasemen, Sampdoria urutan kesembilan dan Sassuolo ke-12.

Bologna (24) secara mengejutkan mencuri kemenangan 3-2 dalam lawatan ke kandang Torino (44), demi meninggalkan zona degradasi dan naik ke urutan ke-17.

Berikut hasil rangkaian laga pekan ke-28 Liga Italia seturut laman resmi liga (tuan rumah disebut pertama, pemenang dicetak tebal):

Jadwal Sabtu (16/3) dini hari WIB

Cagliari 2 - Fiorentina 1 (Joao Pedro 52', Luca Ceppitelli 66'; Federico Chiesa 88')

Jadwal Sabtu (16/3) malam hingga Minggu (17/3) dini hari WIB

Sassuolo 3 - Sampdoria 5 (Jeremie Boga 38', Alfred Duncan 63', Khouma Babacar 90+2'; Gregoire Defrel 15', Fabio Quagliarella 36', Karol Linetty 39', Dennis Praet 46', Manolo Gabbiadini 72')

SPAL 2 - AS Roma 1 (Mohamed Fares 22', Andrea Petagna p-59'; Diego Perotti p-53')

Torino 2 - Bologna 3 (Erick Pulgar bd-6', Armando Izzo 89'; Andrea Poli 29', Erick Pulgar p-34', Riccardo Orsolini 64')

Jadwal Minggu (17/3) malam hingga Senin (18/3) dini hari WIB

Genoa vs Juventus

Lazio vs Parma

Empoli vs Frosinone

Atalanta vs Chievo

Napoli vs Udeinese

AC Milan vs Inter Milan. (*)